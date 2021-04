CorSport su Fabian: quando sta bene ha sempre un’idea in più, lui ed Eriksen determineranno Napoli-Inter

Napoli - Un passo indietro per Eriksen, uno in avanti per Fabian, anche se la sostanza tecnica, tattica e di qualità che li accomuna resta immutata. La storia di Napoli-Inter passerà e si svilupperà attraverso i due centrocampisti “cerebrali” delle squadre di Gattuso e Conte, secondo il Corriere dello Sport.

“Saranno le loro idee a determinare un’eventuale supremazia di gioco in attesa che Osimhen e Insigne da una parte, Lautaro e Lukaku dall’altra sappiano renderla concreta sotto la forma di un gol. Fabian è il giocatore che dà palleggio ed equilibrio al Napoli. Gattuso gli ha affiancato Demme, preferendolo a Bakayoko che non garantiva lo stesso livello di ordine, pulizia ed efficacia nel recupero e soprattutto nella protezione della palla. E’ lo spessore tecnico a distinguere Fabian nel gruppo dei centrocampisti della Serie A, quando sta bene ha sempre un’idea in più, una risorsa in più”