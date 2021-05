CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Fabian: "Da applausi anche la seconda parte della stagione di Fabian dopo un avvio davvero sottotono. In questo caso però, complice anche qualche problematica di troppo in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, le lusinghe del mercato potrebbero fare breccia: il Psg lo vuole più di tutti e piace anche all'Atletico, ma il Napoli lo valuta 60 milioni".