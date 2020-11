CorSport su Fabian: con la Germania ha giocato a tutto campo da sagace architetto, apprezzerà di sicuro Gattuso

Ultime notizie Napoli - Tre assist per altrettanti gol alla Germania, ecco servita la “noche especial” di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport:

“Prestazione maiuscola nel complesso con quel sinistro che, non soltanto in occasione dei calci piazzati, ha fatto letteralmente impazzire gli avversari. L’andaluso ha giocato a tutto campo da sagace architetto delle trame ispaniche, meritandosi punteggi altissimi in patria. Di meglio non si poteva sperare in vista dello scontro al vertice di domenica notte col Milan, apprezzerà di sicuro Gattuso”