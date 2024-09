CorSport su Conte: esulta e freme per il Napoli, la sua juventinità è stata messa in un angolo. Altro che grande bellezza

Ultime notizie SSC Napoli - In tredici anni di panchine, l'entusiasmo di Antonio Conte non si è ridotto di un'oncia come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Conte freme per il Napoli

Le squadre di Conte non hanno minimamente ridotto la voglia di mangiarsi il campo, "con buona pace di chi a Napoli vagheggia di grande bellezza. La grande fame, altro che grande bellezza. L'unica differenza, non da poco, è che ora Conte esulta e freme per i gol e le prestazioni del Napoli. Dove, fatta eccezione per un'esigua minoranza di irriducibili, la sua juventinità è stata messa in un angolo. Il segreto di Conte è che ti entra dentro. È l'allenatore che quasi tutti i tifosi vorrebbero".