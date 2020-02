CorSport su Cigarini: il Napoli resta un rimpianto, vuole lasciare il segno domenica

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello SPort scrive su Cigarini: "Cosi come quella contro il Parma, la sfida al Napoli sarà per lui un nuovo test da ex. Appena una stagione all'ombra del Vesuvio con qualche rimpianto e un bottino di ventinove presenze totali, una in coppa Italia e ventotto, con due reti, in campionato. Sarà, questo un motivo in più per cercare di lasciare il segno e per prendere per mano un Cagliari che ha una voglia matta di voltare pagina e ricominciare a volare".