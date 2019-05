CorSport su Ancelotti: "S'è goduto Napoli, ora ci sarà da riconquistare il pubblico per sottrarre negatività ambientali"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e al suo allenatore Carlo Ancelotti, arrivato al termine della prima stagione in azzurro con un secondo posto confermato in campionato. Vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi del quotidiano, che parte dalle parole rilasciate in sala stampa dopo la sconfitta contro il Bologna:

"«Io qui ci sto bene e sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. E so bene che abbiamo anche notevoli margini di miglioramento» Ancelotti si è calato nella «sua» Napoli, l’ha vissuta, se l’è goduta e vuole viverla ancora, con l’entusiasmo di una stagione che le zone d’ombra non hanno lasciato evaporare. Poi ci sarà da riconquistare il pubblico, ricreando una atmosfera che funga da energizzante e aiuti a sottrarre negatività ambientali"