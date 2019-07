CorSport su Ancelotti: "Non gli va spiegato nulla, stavolta può fare a meno di sussurrare frasi con effetto speciale"

Ultimissime calcio Napoli - Mezz’ora per lasciare intravedere i volti e le espressioni di questo mondo e pure di quell’altro, di chi c’è (Ghoulam), di chi tornerà (Fabian, Insigne, Koulibaly, Meret, Mertens, Milik, Zielinski), di chi sta per atterrare (Manolas), di chi non c’è più (Albiol) e di chi Napoli vorrebbe arrivasse (qualcuno tra Icardi, Lozano, Rodrigo, James Rodriguez). L’edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti:

“Sarà l’aria della montagna, sarà l’assenza della tensione, sarà (anche) quella capacità di rimaner se stesso, placidamente avvolto in quella smorfia un po’ buffa e assai ironica - ché non sai mai se stia parlando seriamente o ti stia prendendo amabilmente in giro - sarà la sua natura e l’esperienza, ma al trentunesimo minuto di una sfida “tranquillamente” serrata, la sua prima conferenza stampa, sembra tutto così chiaro da perdersi nel labirinto del mercato: Carlo Ancelotti, un uomo al quale non va spiegato nulla, men che meno il calcio, né l’arte della comunicazione. Un anno dopo l’uomo dei sogni, arrivato a Napoli non certo “per pettinar le bambole”, non ha mica perduto il carico d’oro che giace dolcemente nella sua bacheca: però stavolta può fare a meno di sussurrare frasi con effetto speciale”