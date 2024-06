CdS - Sprint Napoli per Buongiorno: ADL vuole chiudere il primo colpo. In lizza altri tre nomi in difesa

Aurelio De Laurentiis vuole regalare Buongiorno ad Antonio Conte. Il presidente del Napoli - si legge sul Corriere dello Sport- ha intenzione di affondare il colpo per il centrale in forza al Torino. Per il nuovo allenatore Conte, il granata è l'obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia del suo Napoli. La trattativa sta entrando nel vivo, De Laurentiis ha intensificato i contatti anche con l'entourage di Buongiorno.

Trattativa Buongiorno al Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno. De Laurentiis sembra intenzionato ad affondare il colpo. Ci sono anche tre nomi alternativi qualora il Torino continuasse a fare muro: