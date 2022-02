CorSport - Spalletti triste a fine gara: sa che non si vince lo scudetto con l’arrendevolezza mostrata nel secondo tempo

Notizie calcio Napoli - Spalletti era triste in conferenza stampa dopo Napoli-Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolineando come all'allenatore non sia dispiaciuto il risultato contro i nerazzurri bensì la prestazione a tratti arrendevole della sua squadra che ha sprecato una grande occasione per portarsi in testa al campionato.

Napoli Inter 1-1 Spalletti triste a fine gara

"Spalletti era triste in conferenza stampa nel dopo partita. Non per il sorpasso mancato, ma perché sa che non si vince lo scudetto con l’arrendevolezza mostrata dagli azzurri nella ripresa. Neanche se, dopo il rientro degli atleti africani, disponi della squadra tecnicamente più dotata e tatticamente più vivace del campionato. Inzaghi esce dai due scontri diretti contro Milan e Napoli con una sconfitta, un pareggio e qualche acciacco fisico, ma constata che il divario di personalità tra l’Inter e le sue rivali è intatto. A tredici turni dalla fine questa certezza vale più del punto di vantaggio in classifica".