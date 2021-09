CorSport - Spalletti ha stregato squadra e tifosi con quattro mosse: Napoli ha capito la differenza tra fiction e realtà

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come adesso a Napoli tutti siano dalla parte di Luciano Spalletti dopo le perplessità iniziali.

"Napoli ha capito la differenza tra fiction e realtà. Già: in pochi mesi, Spalletti ha conquistato tutti, ma proprio tutti con il lavoro e soprattutto con la capacità di essere un allenatore in grado di determinare, cambiare, decidere e gestire con la naturalezza dei grandi. E pensare che quando De Laurentiis firmò il suo ingaggio, a fine maggio, la maggioranza assoluta dei tifosi azzurri reagì storcendo muso e naso sulla scorta di mere sensazioni personali carpite soprattutto attraverso il video. Antipatia televisiva senza fondamenti tecnico-tattici, insomma. Mal di fiction sopraffatta oggi da una realtà che da un lato vede la squadra brillare con tre vittorie in altrettante partite di campionato e un pareggio in rimonta in Europa League; e dall'altro la città godere dello spettacolo, seppur non ancora pronta a sognare a briglie sciolte. Saggio e giusto, probabilmente neanche il Napoli ha capito dove può arrivare, ma una cosa è chiarissima: Spalletti s'è già preso la squadra e la città. E ora, chissà a cos'altro starà pensando".