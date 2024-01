CorSport - La short list del Napoli per il centrocampo: Hojbjerg complicato. Spunta una vecchia conoscenza degli azzurri

Calciomercato Napoli - C'è una short list per rinforzare il centrocampo del Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il nome più caldo resta Hojbjerg del Tottenham, ma gli azzurri non hanno accantonato altri nomi. Tra questi spunta una vecchia conoscenza accostato proprio agli azzurri qualche anno fa: Pablo Fornals.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Nella cosiddetta short list, che poi tanto “short” non è, Pierre Emile Hojbjerg (28) è diventato il favorito ma trattare con il Tottenham, e in genere con i ricchi inglesi, non è mai semplice: il prestito con diritto di riscatto non è scelta facile da percorrere però Adl ci sta provando, consapevole che lo scoglio successivo da affrontare sarà l’ingaggio del danese. Tra i pensierini della notte - Soumaré, 25 a gennaio; Emre Can, 30 tra dieci giorni - è improvvisamente spuntato Pablo Fornals (28 a febbraio), spagnolo del West Ham"