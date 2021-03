CorSport - Senza Champions, ADL costretto a vendere almeno un big: due gli indiziati a lasciare Napoli

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "La Champions League è lo spartiacque: potendola vivere da protagonista, sarebbe persino lecito (?) mostrare il petto e dire di no agli estimatori, come fece Aurelio De Laurentiis tre anni fa con il Manchester United che arrivò fino a centotto milioni di sterline per Koulibaly. Ma senza lo scintillio di quelle notti magiche, un sacrificio (uno?) diventerebbe necessario, anzi indispensabile, per far cassa e dare pure un taglio al monte-ingaggi, non certo alle aspirazioni che verranno (verrebbero) alimentate diversamente, attraverso «il progetto». Gli echi del mercato già si avvertono: dall’Inghilterra, of course, dove ci sono - ci sarebbero - sempre i due Manchester a seguire Koulibaly; e però pure dalla Spagna, dove c’è l’Atletico Madrid che non ha mai smesso di innamorarsi - e anche perdutamente - di Fabian Ruiz".