Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli ha finito per degradare troppe volte la propria naturalezza in vanità, arrivando a questa partita decisiva dopo una serie di prestazioni senza alcun significato. Poteva finire 4-0 o 3-2, ma non è sulla partita del Camp Nou che il Napoli deve rimuginare. È all’andata che ha rinunciato troppo".