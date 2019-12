CorSport - Sensi di colpa e lacrime, la reazione dello spogliatoio all'esonero di Ancelotti: il retroscena

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ampio spazio alla reazione dello spogliatoio nell'immediato post-gara con il Genk quando la notizia dell'addio di Carlo Ancelotti è diventata una certezza anche se non ancora resa pubblica.

"Poche parole anche nello spogliatoio. subito dopo la partita: clima teso, aria pesante, sensi di colpa. Già perché i calciatori sanno perfettamente di aver avuto una gran fetta di responsabilità, in questo epilogo così amaro e quasi paradossale alla luce di un 4-0 che però lascia intatto il ribaltone. Ma tant'é: e non è un caso che in molti, dopo la partita e prima della doccia, abbiano pianto. Ancelotti naturalmente no, o forse lo ha nascosto benissimo"