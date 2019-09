CorSport - Scelte di formazione dettate dalla gara con il Liverpool: ballottaggio in mezzo al campo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di anticipare le scelte di formazione di Carlo Ancelotti in vista della Sampdoria al San Paolo, ore 18. Il quotidiano riferisce anche di un ballottaggio in mezzo al campo, ma soprattutto sottolinea come la scelta degli undici titolari sarà condizonata evidentemente dalla gara con il Liverpool in Champions.

Le scelte di formazione del tecnico saranno ovviamente condizionate anche dall’impegno ravvicinato di martedì in Champions con il Liverpool. E dunque cambi, rotazioni tanto per citarlo fedelmente, dalla difesa all’attacco: con il probabile rilancio di Ghoulam dopo lo Stadium, gli esordi dall’inizio di Elmas, Younes e Llorente (assoluti negli ultimi due casi), e un ballottaggio a centrocampo molto interessante tra Fabian e Zielinski.