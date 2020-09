Scambio Under-Milik, la Roma ritiene eccessiva la supervalutazione della punta: Ancelotti potrebbe soffiare il turco al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"De Laurentiis continua a chiedere denaro, oltre al cartellino di Ünder, per liberare Milik. Ma la Roma ritiene che la supervalutazione del centravanti, valutato 35-40 milioni a un anno dalla scadenza del contratto, sia sufficiente ad accontentarlo. Quanto a Ünder, che Fonseca non vede, può andare al Napoli lo stesso per soldi (o con un altro scambio) oppure essere ceduto in Inghilterra, dove le occasioni di mercato verranno con il passare delle settimane. L’Everton di Ancelotti ad esempio aveva fatto un sondaggio qualche settimana fa: Ünder, per età e prezzo, è un’ala che la Roma riuscirà a piazzare, in un modo o nell’altro. Fermo restando che i giocatori, sia il turco sia Milik, hanno già trovato un’intesa di massima con le società interessate: Milik avrebbe alla Roma un contratto di 5 anni da circa 5 milioni netti a stagione compresi i bonus facili".