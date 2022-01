CorSport - Sarri mette gli occhi su due obiettivi di mercato del Napoli

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su due obiettivi di mercato del Napoli: Casale e Parisi.

"Con rinforzi funzionali, non occasioni prese al volo il 28 o il 30 gennaio, magari in prestito o in scadenza, in arrivo chissà da dove e con due spiccioli. Casale, jolly difensivo del Verona, e Parisi, esterno sinistro dell’Empoli, non sono candidature casuali. Appartengono alla lista presa in esame dalla Lazio. Se verranno aperte trattative dipenderà dall’indice di liquidità, per ora negativo e legato alle cessioni".