CorSport - Roma e Napoli ad un passo dall'accordo, ma Milik blocca tutto: vuole andare alla Juve a parametro zero

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Milik:

"Ma quando ci si siede ad un tavolo, ognuno tenta di sfruttare le proprie carte e qualcuno può pure decidere di bluffare o, peggio ancora, di barare: il Napoli ha già esposto la propria strategia, l’ha fatto pubblicamente, evitando anche giri di parole e al suo centravanti polacco, ma anche all’entourage, ha spiegato che oltre la Roma c’è il buio cosmico, perché adesso va cosmico.

Prendere o lasciare che questo campionato voli via, standosene abbandonato a bordo campo e intrufolandosi in un tunnel che rischierebbe di soffocarlo poi nella prossima estate, quando ci saranno gli Europei. La Roma e il Napoli sono più vicine di quanto si possa sospettare, hanno ragionevoli motivi per concludere un affare che darebbe respiro a questi prossimi ventidue giorni di trattative per il momento implose, e soprattutto spalancherebbero a soluzioni già scritte, ma sinora sul bagnasciuga. L’idea di Milik, chiaramente, rimane la Juventus: ma il percorso è tortuoso, a meno che Madame non metta mano al portafogli, o ci vorrebbero dieci mesi per riuscire ad abbracciarsela".