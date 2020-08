CorSport - Roma, 14 giocatori in partenza dopo l'arrivo di Friedkin: c'è anche Under

Serie A - Secondo l'analisi dei giocatori in esubero effettuata questa mattina dal Corriere dello Sport, la Roma ha almeno 14 giocatori che potrebbero lasciare la capitale nel corso del prossimo calciomercato. Si parte da Under, che viene valutato non meno di 30 milioni di euro, passando per Kluivert e Schick, entrambi valutati 25, mentre Pau Lopez potrebbe essere venduto per 22 milioni. In uscita per una cifra di circa 10 milioni c'è anche Florenzi, mentre Pastore, Perotti, Olsen e Karsdorp potrebbero portare 5 milioni a testa nelle casse di Friedkin. Con valutazioni più basse sono in partenza anche Juan Jesus, Coric, Fazio e Santon. Se tutti questi addii dovessero andare in porto, i giallorossi potrebbero mettere insieme una cifra intorno ai 146 milioni di euro.