CorSport rivela: Fabian Ruiz ha rifiutato categoricamente il West Ham

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Western Ham è praticamente piombato in casa Napoli. Gli inglesi sono molto interessati a Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Il Napoli non li ha dichiarati incedibili ed attende dunque una doppia offerta congrua al valore dei due calciatori.

Zielinski e Fabian al West Ham?

Sul quotidiano si legge come lo spagnolo Fabian abbia detto categoricamente no al West Ham. La trattativa sembra essere dunque morta sul nascere. Differente è invece la situazione per Zielinski: le due società si stanno parlando ed il Napoli ha fatto sapere agli inglesi che è disposto a cedere il suo jolly polacco a fronte di un'offerta almeno di 40 milioni.