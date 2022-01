CorSport - Rientro Ounas a Napoli slitta ad oggi: pronto l'iter per rivederlo nuovamente in campo

Napoli calcio - Quando torna Ounas a Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa chiarezza sulle condizioni di Ounas e l'iter che lo aspetta al rientro dall'Algeria.

"Il programma è il seguente: oggi rientrerà in Italia e poi, gradualmente, comincerà a sottoporsi a tutti i controlli necessari a chiarire innanzitutto le sue condizioni cardiache insieme con il dottor Canonico. I compagni, nel frattempo, continuano a lavorare sfruttando la sosta: ieri secondo giorno di allenamenti della settimana al centro sportivo di Castel Volturno, nel bel mezzo di questa lunghissima vigilia della trasferta di Venezia in agenda domenica 6 febbraio. Un antipasto fondamentale, imprescindibile, in previsione della partita successiva: con l'Inter al Maradona, sabato 12 febbraio".