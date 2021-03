CorSport - Retroscena Zielinski: se Ancelotti avesse avuto più tempo lo avrebbe trasformato in un Pirlo moderno

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Zielinski: "E si è dovuto inventare tante cose assieme: con Sarri è stato (soprattutto) mezzala; con Ancelotti è diventato un jolly dal quale attendersi la giocata più sconvolgente della partita e quindi ha girovagato un po’ da esterno e un po’ da trequartista. Ci fosse stato del tempo, per fare decollare il progetto, Zielinski avrebbe avuto la possibilità d’essere collocato, e stabilmente, dinnanzi alla difesa, in un disegno che Ancelotti stava provando ad abbozzare per farne un Pirlo moderno, 3.0"