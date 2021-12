CorSport - Reinildo prenotato dal Napoli per giugno: Giuntoli ha provato a fare pressioni sul Lille per farselo lasciare già a gennaio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Reinildo Mandava del Lille e la corte spietata del Napoli che lo vorrebbe già in questa finestra di mercato. Il terzino ha il contratto in scadenza tra sei mesi e non lo rinnoverà con il club francese.

"Giuntoli ha provato a far pressioni sul Lilla, per riuscire a strappare in anticipo Mandava (27) che sarebbe (sarebbe) prenotato per giugno prossimo, quando il mancino andrà in scadenza: missione quasi impossibile ma non abbandonata. Non ora"