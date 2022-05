CorSport - Rammarico scudetto per Insigne: ha pianto

Calcio Napoli - C'è il rammarico scudetto per Lorenzo Insigne. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il capitano lascia Napoli senza aver vinto quel tricolore sfiorato due volte negli ultimi anni con la maglia azzurra.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Insigne:

"Quanta strada per uno che l'Inter e il Torino bocciarono per la statura e che in campo, negli anni, è stato anche capace di fare il gigante. L'unico rammarico? Lo scudetto: lo ha sfiorato due volte, l'ultima qualche settimana fa, e alla fine s'è arreso. E ha pianto".