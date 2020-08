CorSport: "Questo Napoli deve lottare per il quarto posto"

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il mercato non è ancora cominciato però il Napoli ci ha messo già parecchio di suo (sia a gennaio, sia con l’acquisto di Osimhen e la conferma di Mertens): se potrà bastare oppure no, per sentirsi più autorevoli, lo dirà questo mese e mezzo in cui sarà necessario esprimere idee concrete ed anche intuitive, nel completamento della squadra. Le cessioni apriranno vuoti da colmare e gli acquisti contribuiranno a definire una dimensione più o meno riconoscibile: la recentissima storia, la consistenza dell’organico, le ambizioni legate agli investimenti ed anche alle esigenze (per esempio del monte-ingaggi), inducono a lottare per il quarto posto, che contribuisce ad assecondare sempre nuove esigenze attraverso la Champions League. Ma è un discorso ancora teorico e da completare, attraverso le operazioni che verranno ed ai contenuti della concorrenza.