CorSport - Quando il Napoli era al completo giocava un calcio spettacolare, un'idea di Spalletti è stata decisiva

Di solito il calcio che piace di più si fa in provincia, più raramente accade alle grandi che lottano per lo scudetto. Invece quest’anno è così, come racconta il Corriere dello Sport.

"Quando il Napoli era al completo giocava un calcio spettacolare, ma anche con le seconde linee ha fatto partite stupende sia in Coppa che in campionato. Come è capitato quando ha perso al Maradona contro l’Atalanta: nonostante le tante assenze pesanti è stato a lungo padrone del gioco. L’idea di Spalletti, Fabian Ruiz regista, è risultata decisiva sotto questo aspetto"