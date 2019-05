CorSport - Quagliarella al Napoli? Per il momento la Samp si cautela e prende Lammers del PSV

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Quagliarella alla Samp sta vivendo la sua migliore stagione in assoluto, all’età di 36 anni. Al club blucerchiato è legato per un altro anno: è vero che Ferrero ha già in mano il sostituto, Sam Lammers del Psv, ma è altrettanto vero che al momento non ha dato segnali di disponibilità a liberare Fabio così a cuor leggero. Insomma: DeLa ha lanciato l’invito a Quagliarella, ma bisognerà anche confrontarsi con la Sampdoria. «Meriterebbe questa occasione», la riflessione di De Laurentiis al Corriere poi sottolineata anche a Kiss Kiss Napoli. «Quagliarella è un ritorno romantico: anche quest’ultimo campionato è stato “quagliarellesco”. E’ tutto suo. E’ romantico lui stesso, la sua stagione».