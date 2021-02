CorSport punzecchia Gattuso: eviti di lanciarsi in un laboratorio di scelte soluzioni improbabili come Elmas

Napoli - Il Corriere dello Sport scrive su Gattuso: "Nonostante tutto, c’è ancora un futuro: in quindici partite (più una), la Champions è un orizzonte da afferrare, è la zattera sulla quale andare a riparare, è un caveau dentro cui c’è vita, eccome, perché ormai in questo calcio rinchiuso in una bolla, la via dell’oro (e del benessere) conduce inevitabilmente là dentro. In un mini-campionato tutto da giocare, senza l’ansia (?) dell’Europa League, con lo sguardo sorridente per essersi ritrovato fuori dall’emergenza, l’unico impegno serio che Gattuso si ritrova addosso - elementare, Watson - gl’impone di vincerne tante, qualcuna in più di chi gli sta davanti, e di sbagliare poco, evitando di lanciarsi spericolatamente in un laboratorio in cui scorgere soluzioni alternative improbabili o complicate, la difesa a tre o Elmas esterno basso e riscoprire una normalità perduta".