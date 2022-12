Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport il napoli ha definito il programma delle feste natalizie. La squadra lavorerà in sede fino a venerdì:

"Alla vigilia della seconda e ultima amichevole del 2022, ma non dell'ultimo allenamento. Definito anche il programma delle feste natalizie: il Napoli lavorerà in sede fino a venerdì e poi godrà di tre giorni di riposo, da dedicare alle famiglie. La ripresa è in agenda martedì 27 dicembre"