CorSport - Pioli potrebbe essere l’erede di Mazzarri al Napoli per la rifondazione tecnica: la situazione

La sfida tra Milan e Napoli rappresenta anche quella tra Stefano Pioli e Walter Mazzarri. L'allenatore rossonero è l'autentica bestia nera del collega partenopeo. Pioli infatti è colui che ha inflitto più sconfitte in carriera a Walter Mazzarri il quale può vantare solo 2 vittorie.

Milan-Napoli, precedenti Pioli Mazzarri

Su 12 gare disputate, dicevamo, Mazzarri ha battuto Pioli solo 2 volte. Successivamente si sono avuti 4 pareggi e ben 6 vittorie da parte dell'attuale tecnico del Milan. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di domenica è anche una sfida per il futuro. Pioli è stato infatti accostato anche alla panchina del Napoli per prendere il posto di Mazzarri che ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.