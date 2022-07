CorSport - Petagna è del Monza: accordo totale su cifre e formula. Si sblocca l'arrivo di Simeone, la situazione

Calciomercato Napoli - Petagna al Monza e Simeone al Napoli: l'affare è in dirittura d'arrivo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come le due trattative siano praticamente collegate tra di loro. La partenza di Petagna coinciderà con l'arrivo del Cholito in azzurro.

Simeone al Napoli e Petagna al Monza: le ultime

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Petagna ha vissuto due anni all'ombra di Osimhen, ha avvertito l'esigenza di tornare protagonista, sa che può farlo a Monza - è lusingato dall'offerta ricevuta - dove ritroverebbe Berlusconi e Galliani dopo gli anni di crescita al Milan. Il Napoli ha aperto alla cessione, si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni. De Laurentiis ha chiesto di eliminare il vincolo della salvezza come condizione per il riscatto.

Petagna