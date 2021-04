CorSport - Pericolo scampato: i tre azzurri si sono salvati dal cluster Italia

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel Napoli sono stati scongiurati definitivamente gli eventuali contagi di Di Lorenzo, Insigne e Meret (reduci dagli impegni con la nazionale italiana): "Il Napoli ha tutti gli uomini della rosa a disposizione. A prova di tampone, per altro: negativi anche i test-Covid eseguiti alla vigilia della partenza per Genova, e ciò significa che Insigne, Di Lorenzo e Meret possono ormai ritenere scampato il pericolo del cluster-Italia".