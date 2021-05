CorSport - Per Doveri e Mazzoleni stagione finita: punizione severa di Rizzoli

SERIE A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Doveri e Mazzoleni: "Stagione finita. Troppo gravi gli errori, prima ancora dell’eco che l’episodio rigore dato-tolto col VAR contro il protocollo ha avuto. I primi a sapere che difficilmente torneranno in campo nelle ultime tre giornate sono proprio loro, l’internazionale Daniele Doveri (al massimo, un Quarto uomo all’ultima di campionato) e l’ex internazionale, dal 2019 VAR PRO, Paolo Silvio Mazzoleni, ovvero gli autori dell’errore che segnerà questa stagione, sicuramente per il Benevento. Ovviamente fuori da qualsiasi giro per questo turno infrasettimanale, sarebbe da scellerati anche solo pensare di riproporli in una delle venti partite che restano negli ultimi due week end di campionato".