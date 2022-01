CorSport pazzo di Fabian Ruiz: quando tocca il pallone è come un ricamo, quando lo lancia è un cioccolatino per i compagni

Napoli calcio - "Quando tocca il pallone è un ricamo". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta la prova di Fabian Ruiz a Bologna. Lo spagnolo è stato decisamente tra i migliori in campo ieri.

"7 - Quando tocca il pallone è come un ricamo, quando lo lancia è un cioccolatino per i compagni e al tempo stesso un’insidia per il Bologna. Nel finale del primo tempo colpisce un palo con Skorupski battuto. Dopo pochi attimi del secondo manda in gol Lozano mettendo in mezzo un pallone da fenomeno".