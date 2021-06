CorSport - Ounas vuole convincere Spalletti e rilanciarsi a Napoli: messe in stand-by due squadre

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport chi verrà valutato seriamente da Spalletti è Adam Ounas che a quanto pare dovrebbe andare inizialmente in ritiro a Dimaro.

Napoli, nuova chance per Ounas?

L'algerino ha giocato in prestito al Crotone nell'ultima stagione mettendosi in mostra con buoni numeri. Il suo contratto scade tra un anno e ci sono Sampdoria ed Olympiacos interessate. Ounas, secondo il quotidiano oggi in edicola, avrebbe messo per il momento in stand-by queste offerte perché vorrebbe convincere Spalletti e rilanciarsi a Napoli.