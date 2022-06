CorSport - Ospina chiede un biennale da 6 milioni per rinnovare: la controproposta Napoli

Calciomercato Napoli - Tempo scaduto per il rinnovo di Ospina. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che rende note le richieste economiche del portiere colombiano per restare ancora con la maglia del Napoli.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport

"Non c’è fretta per Ospina, che può permettersi di attendere, nonostante ad agosto compia 34 anni: ha talento, padronanza con i piedi, un mercato che può aprirsi da un momento all’altro e in qualsiasi angolo di questo Mondo e quindi osserva, ascolta se stesso, riflette. Mentre il Napoli è impaziente: l’offerta, due milioni e duecentomila euro, per il biennale è sempre valida; e la richiesta del colombiano, tre netti sempre per due anni, è considerata alta".