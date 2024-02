CorSport - Osimhen torna convocabile per Napoli-Barcellona, ha l'umore giusto

Napoli Calcio - Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della gara contro il Barcellona di mercoledì prossimo. L'allenatore potrà contare su Victor Osimhen il quale ha saltato l'ultimo match di campionato contro il Genoa:

"Quando Victor Osimhen arriva a Castel Volturno, e sta bene e cammina e dà la sensazione di correre incontro al Barcellona, il Napoli s’accorge d’essersi adagiato in un’altra dimensione. Ha il suo centravanti, lo chiamerebbero il Re del gol, e sembra pure dell’umore giusto per allenarsi: sono queste le partite alle quali non si può dire assolutamente di no e sono quelle le atmosfere per tentare (disperatamente) di azzerare quel ch’è capitato".