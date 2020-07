CorSport - Osimhen stregato dalle parole di Gattuso e De Laurentiis: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "Rino e il presidente hanno stregato Victor, altroché, e anzi il giocatore s’è detto molto colpito sia dalla lunga chiacchierata con il tecnico sia dal modo in cui è stato accolto in una città che lui stesso ha definito incantevole. Non resta che aggiustare l’accordo - quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus -, e i dettagli con il Lilla, forti degli ottimi rapporti tra De Laurentiis e il collega Gerard Lopez: tra i 50 e i 60 milioni di euro con i bonus la portata dell’affare, con la possibilità di inserire Ounas (modello contropartita o indipendentemente). Un affare a cui il Napoli guarda con fiducia. Con vista sul mare, diciamo".