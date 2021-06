CALCIO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen ha rinunciato alla convocazione in nazionale presentando un certificato medico: "Avrebbe dovuto giocare dopodomani in amichevole con la sua Nigeria contro il Camerun, ma ha rinunciato. “Ha mandato un certificato, gli fa male il ginocchio e non può giocare”, ha spiegato il ct Gernot Rohr"