CorSport - Osimhen non si sente vincolato al Napoli. Per ADL non è incedibile: la reazione all'ultima intervista

Calciomercato Napoli - Osimhen non è incedibile. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea le ultime dichiarazioni rilasciate dall'attaccante in Nigeria dove non ha garantito la permanenza a Napoli parlando di interessamenti in Spagna e Premier. Il Napoli ha già le idee chiare su cosa fare.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport

"In sintesi: il club non lo ritiene incedibile e lui non si sente vincolato. Non fa una piega, tecnicamente parlando. Posizioni legittime e sarà quel che sarà. Però sia chiaro: la valutazione stilata da De Laurentiis è 110 milioni di euro. Sì. E sebbene il prezzo sia leggermente trattabile è categoricamente scartata qualsiasi offerta che non parta dalla base minima di 100 milioni. Così va. Anzi: così, e soltanto così, DeLa prenderebbe in considerazione l'ipotesi di cedere il suo centravanti con i capelli color oro. A peso d'oro.

In Premier hanno chiesto info lo United, l'Arsenal e il Newcastle, già molto interessato a lui a gennaio e anzi titolare di un'offerta da 100 milioni di euro - rifiutata - per un pacchetto composto da Osi e Fabian. Pure il Bayern ha chiesto informazioni al Napoli palesandosi dopo il caso-Lewandowski, ma finora nessun club in lista s'è mai neanche lontanamente avvicinato alla somma richiesta".