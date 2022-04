CorSport - Osimhen non è incedibile: la reazione di Spalletti

Calcio Napoli - Victor Osimhen non è incedibile. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea anche quale è lo stato d'animo di Luciano Spalletti che ha saputo che il suo attaccante potrebbe andare via al termine di questa stagione.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come Luciano Spalletti ha reagito alle notizie di cessione di Victor Osimhen:

"Osimhen non è incedibile al cospetto di un'offerta monstre, d'accordo, ma la qualificazione alla prossima Champions non è per niente cedibile. Spalletti, in tutto questo, è ovviamente consapevole di quelli che sono i movimenti intorno al suo attaccante, ma come ha precisato più d'una volta nelle ultime settimane: di tutte le questioni relative al futuro, compresa e anzi soprattutto la costruzione della squadra che verrà, si parlerà quando il campionato sarà finito e la stagione andrà in archivio. Tra rimpianti, speranze e probabilmente senza Osimhen".