CorSport - Osimhen-Napoli, accordo ancora non raggiunto: ADL vuole consegnarlo a Gattuso a tutti i costi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "E del resto il colloquio con Rino e il soggiorno in città all'Hotel Britannique, il quartier generale della squadra post lockdown, sono la prova provata di quanta voglia ci sia di trovare un accordo. Accordo che ancora non è stato raggiunto, però, ma al quale ovviamente s’è lavorato ieri e sul quale si continuerà a lavorare anche oggi. E magari nei prossimi giorni: la situazione è in evoluzione totale. Ma la volontà del Napoli è chiara: consegnarlo a Gattuso".