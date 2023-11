CorSport - Osimhen in queste ore tornerà a Napoli: la data del rientro in campo

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo il rientro a Napoli di Victor Osimhen. L'attaccante in questo momento si trova in Nigeria per motivi personali. Il Napoli, in particolare Garcia, non vede l'ora di poterlo riavere dopo l'infortunio.

Infortunio Osimhen, le ultime

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, in queste ore Victor Osimhen dovrebbe fare ritorno in città. L'obiettivo dell'attaccante, così come quello del Napoli, è di poter tornare nuovamente convocabile nel giro di 20 giorni. Se le previsioni fossero dunque rispettate, VO9 potrebbe tornare a disposizione a ridosso della sfida contro l'Atalanta in programma il 25 novembre dopo la sosta per le nazionali.