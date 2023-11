CorSport - Osimhen giocherebbe anche con febbre ed una sola gamba: decisivo colloquio pre gara con Mazzarri

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la voglia di giocare di Victor Osimhen contro il Real Madrid:

"Ma fidarsi delle sensazioni: fondamentale, in quest’ottica, sarà il colloquio con Osimhen annunciato da Walter in persona. Osi che, si sa, giocherebbe anche con una gamba sola e 40 di febbre: con l’Atalanta è entrato nel secondo tempo e per una mezzoretta ha martellato, seminato panico e firmato quell’assist acrobatico che solo lui, soltanto un uomo elastico come lui avrebbe potuto inventare.

Tutto molto bene, altroché: decisivo in un clic, dopo più d’un mese a lottare contro un problema muscolare. Ma ieri Mazzarri ha spiegato che non è ancora al top, che poi ci sono Inter e Juve e che dovrà parlarci bene per capire non appena il sole, o comunque la luce del giorno illuminerà Madrid".