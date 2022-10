CorSport - Osimhen convocato per l’Ajax: il piano gara studiato da Spalletti per Victor

Calcio Napoli - Osimhen convocato per Napoli-Ajax? Il Corriere dello Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla possibilità che Luciano Spalletti possa finalmente convocare l'attaccante nigeriano per la sfida di domani contro l'Ajax in Champions League. Il suo rientro sarebbe di vitale importanza in chiave futura. Questo Napoli ha bisogno di tutti per restare ancora molto tempo lassù in campionato.

Osimhen convocato per Napoli-Ajax?

Secondo il Corriere dello Sport non ci sono dubbi: Osimhen sarà tra i convocati per la gara di domani contro l'Ajax. Spalletti lo inserirà a gara in corso, senza correre particolari rischi, per permettergli di mettere nelle gambe minuti preziosi per le prossime partite che vedranno il Napoli impegnato con il Bologna e la Roma.