CorSport - Offerta ufficiale Napoli per Theate! Tre nomi alternativi al belga, c’è anche uno del Chelsea

Napoli Calcio - Il Napoli si sta muovendo per il centrale difensivo. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è stata inviata un'offerta ufficiale al rene S per il difensore Theate che conosce molto bene la serie A per averla disputata con la maglia del Bologna. Oltre a Theate, il Napoli valuta anche altri tre nomi alternativi per rinforzare la retroguardia.

Offerta Napoli per Theate

Oltre all'offerta ufficiale ai francesi del Tennessee per il difensore Theate, il Napoli continua a seguire altri tre nomi in alternativa al belga qualora il rene facesse muro. Il primo è quello di Nehuen Perez dell'Udinese, poi troviamo Chalobah del Chelsea ed anche Brassier che piace però molto anche al Milan allenato da Stefano pioli.