CorSport - Offerta 20 mln Bayern per Zielinski: secco no del Napoli. Le ultime su Deulofeu e Solbakken

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha rifiutato un'offerta dal Bayern per Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli su questo affare per il momento sfumato.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"In stand-by la posizione di Deulofeu: senza una cessione (Ounas?) non ci sarà spazio in rosa per un altro attaccante. Si troverà, il posto, a gennaio, per Solbakken, il norvegese che arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dal Bodø/Glimt. Altri movimenti saranno legati a eventuali uscite. Il Bayern, ad esempio, ha fatto un tentativo per Zielinski: 20 milioni. Troppo pochi. Sul centrocampista polacco c’è anche il West Ham".