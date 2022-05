CorSport - Occasione Bernardeschi per il Napoli, può essere il jolly di Spalletti: spunta anche piano B

Calciomercato Napoli - Opportunità Bernardeschi per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come l'ormai ex giocatore della Juventus, il quale si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno, sia un nome sul quale gli azzurri stanno ragionando con molta attenzione.

Bernardeschi

Idea Bernardeschi per il Napoli

L'idea Bernardeschi per il Napoli è dunque d'attualità. E' un calciatore che ricoprirebbe tutti i tre ruoli alle spalle della prima punta. Nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti sarebbe dunque una pedina molto importante considerato che al georgiano Kvaratskhelia dovrà essere dato il tempo necessario per ambientarsi nel calcio italiano anche se la tecnica non è il fondamentale che sembra davvero mancargli. Oltre all'ormai ex Juventus, in lizza c'è anche quel Domenico Berardi del Sassuolo che non è mai uscito fuori dai radar di Cristiano Giuntoli nel corso i questi anni.