CorSport - Nuovo nome per la difesa, ha 20 anni e gioca in Serie A

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un nuovo difensore e tra i vari soliti profili come Kiwior e Danilo ora spunta un altro calciatore che ha soli 20 anni e che gioca già in Serie A.

Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa

Come riportato dal Corriere dello Sport è Diego Coppola, 20 anni, titolare nell’Hellas Verona e pilastro dell'Under 21, è un altro nome entrato nei radar. Alto 193 centimetri, ha già mostrato personalità in Serie A e segnato due gol, il primo dei quali proprio al Napoli al Maradona. Un’altra alternativa interessante arriva dalla Repubblica Ceca: Martin Vitik, 21 anni, dello Sparta Praga. Difensore solido, con un’impressionante propensione al gol: già 3 reti in 12 partite di campionato. Giovane, tecnico e con margini di crescita.