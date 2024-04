CorSport - Nuovo allenatore del Napoli: testa a testa tra Gasperini e Pioli, le ultime

Il cerchio si stringe per la panchina del Napoli come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. A scalare tutte le gerarchie al momento è Gian Piero Gasperini dell'Atalanta che già nel 2011 fu praticamente ad un passo dalla panchina del Napoli. Alle sue spalle c'è poi Stefano Pioli che il Milan sembra intenzionato a non riconfermare dopo i recenti risultati.

Nuovo allenatore del Napoli: duello Gasperini Pioli

Napoli - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport la volata adesso è tra Gasperini e Pioli. Entrambi hanno ancora un altro anno di contratto rispettivamente con Atalanta e Milan, ma il loro futuro è tutto da scrivere. Per Gasperini, Napoli rappresenterebbe un'opccasione importante dopo tanti anni di Atalanta.

Sarebbe anche una rivincita personale dopo il flop all'Inter. Pioli, anche lui in passato vicino a De Laurentiis, potrebbe invece non essere riconfermato dal Milan. De Laurentiis valuta questi due allenatori che hanno però filosofie di gioco opposte: Gasp usa la difesa a tre mentre Pioli parte dal 4-2-3-1 per introdurre poi altre variazioni.